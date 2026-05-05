Рейтинг@Mail.ru
Два человека умерли от хантавируса на лайнере в Атлантике - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 05.05.2026 (обновлено: 11:24 05.05.2026)
Два человека умерли от хантавируса на лайнере в Атлантике

Два человека умерли от хантавируса на лайнере MV Hondius в Атлантике

© AP Photo / Arilson AlmeidaКруизный лайнер MV Hondius в порту Прайя, Кабо-Верде
Круизный лайнер MV Hondius в порту Прайя, Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / Arilson Almeida
Круизный лайнер MV Hondius в порту Прайя, Кабо-Верде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека умерли от хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Два человека умерли от хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, сообщила нидерландская компания Oceanwide Expeditions, владеющая этим судном.
«
"Общее число подтвержденных случаев хантавирусной инфекции достигло двух", — говорится в ее пресс-релизе.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Роспотребнадзор обратился к Нидерландам из-за ситуации с хантавирусом
4 мая, 09:52
Компания подтвердила гибель гражданки Нидерландов 27 апреля после высадки на острове Святой Елены.
О вспышке хантавируса на лайнере в Атлантическом океане стало известно в начале мая. На его борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. В ВОЗ подчеркнули, что не видят рисков для распространения болезни и ограничения поездок.
Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как поражение легких или почек. Заразиться им можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.
Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров допустил, что люди подхватили вирус на суше до начала круиза. Его коллега Ольга Зыкова добавила, что в группе риска работники сельского хозяйства, садоводы, дачники, любители походов и отдыха на природе.
Роспотребнадзор заявил, что держит ситуацию на контроле.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Онищенко рассказал, опасен ли хантавирус для россиян
Вчера, 01:46
 
В миреАргентинаКабо-ВердеНидерландыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала