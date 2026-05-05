Два человека умерли от хантавируса на лайнере в Атлантике

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Два человека умерли от хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, сообщила нидерландская компания Oceanwide Expeditions, владеющая этим судном.

« "Общее число подтвержденных случаев хантавирусной инфекции достигло двух", — говорится в ее пресс-релизе.

Компания подтвердила гибель гражданки Нидерландов 27 апреля после высадки на острове Святой Елены.

. О вспышке хантавируса на лайнере в Атлантическом океане стало известно в начале мая. На его борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. В ВОЗ подчеркнули, что не видят рисков для распространения болезни и ограничения поездок

Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как поражение легких или почек. Заразиться им можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.

Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров допустил, что люди подхватили вирус на суше до начала круиза. Его коллега Ольга Зыкова добавила, что в группе риска работники сельского хозяйства, садоводы, дачники, любители походов и отдыха на природе.