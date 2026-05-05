09:49 05.05.2026 (обновлено: 10:50 05.05.2026)
В Калужской области три человека пострадали при обрушении стены общежития

Парфенов: 3 человека пострадали при обрушении стены общежития под Калугой

© Фото : МЧС России по Калужской областиПоврежденное здание в результате взрыва бытового газа в Малоярославце Калужской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Малоярославецком округе Калужской области произошло частичное обрушение стены и части крыши общежития.
  • Три человека пострадали, все жители эвакуированы, на месте создан оперативный штаб, сообщил глава округа Вячеслав Парфенов.
ТУЛА, 5 мая – РИА Новости. Три человека пострадали при частичном обрушении стены несущих конструкций общежития в Малоярославецком округе Калужской области, сообщил глава округа Вячеслав Парфёнов в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня утром в городе Малоярославец в общежитии по ул. Фрунзе, д. 13 (по причине бытового газа) произошло частичное обрушение части крыши и двух стен 3-го этажа … Все жители эвакуированы. Пострадали три человека, в том числе женщина, которую сотрудники МЧС оперативно извлекли из-под завала", - написал Парфёнов.
По его словам, у женщины повреждение нижних конечностей и черепно-мозговая травма, ее доставили в окружную ЦРБ.
На месте происшествия создан оперативный штаб.
ПроисшествияКалужская областьМалоярославецМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
