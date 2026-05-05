В Чебоксарах обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Следственные органы ведут обследование пострадавших домов в Чебоксарах в результате массовой атаки БПЛА ВСУ, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, оперативный штаб под руководством главы Чувашии Олега Николаева работает над построением эффективного алгоритма устранения последствий, в этом задействованы все силовые ведомства.