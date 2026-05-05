В Чебоксарах обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА - РИА Новости, 05.05.2026
17:14 05.05.2026
В Чебоксарах обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чебоксарах следственные органы обследуют дома, пострадавшие от атаки БПЛА.
  • В результате атаки БПЛА ВСУ в Чебоксарах двое человек погибли, 32 пострадали, повреждены 28 многоквартирных домов.
  • В республике введен режим ЧС регионального характера.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Следственные органы ведут обследование пострадавших домов в Чебоксарах в результате массовой атаки БПЛА ВСУ, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов в своем Telegram-канале.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
"Следственными органами ведётся обследование пострадавших домов. Работает экспертная комиссия, службы начали уборку и восстановление территории", - написал Артамонов.
По его словам, оперативный штаб под руководством главы Чувашии Олега Николаева работает над построением эффективного алгоритма устранения последствий, в этом задействованы все силовые ведомства.
ПроисшествияЧебоксарыОлег Николаев (политик)Сергей АртамоновВооруженные силы Украины
 
 
