В Чебоксарах обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Следственные органы ведут обследование пострадавших домов в Чебоксарах в результате массовой атаки БПЛА ВСУ, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов в своем Telegram-канале.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
"Следственными органами ведётся обследование пострадавших домов. Работает экспертная комиссия, службы начали уборку и восстановление территории", - написал Артамонов.
По его словам, оперативный штаб под руководством главы Чувашии Олега Николаева работает над построением эффективного алгоритма устранения последствий, в этом задействованы все силовые ведомства.