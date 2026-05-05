В Чебоксарах зафиксировали повреждения ряда жилых домов после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Повреждения в ряде жилых домов зафиксированы после атаки БПЛА ВСУ на Чебоксары во вторник, сообщил глава города Станислав Трофимов.
"Администрация города Чебоксары в круглосуточном режиме держит на контроле ситуацию по устранению последствий атаки БПЛА. Мы оперативно реагируем на все поступающие сигналы. Городские службы работают в усиленном режиме. На текущий момент зафиксированы повреждения в ряде жилых домов", - написал Трофимов в мессенджере "Макс".
Как подчеркнул мэр, первоочередная задача - обеспечить безопасность и создать условия для того, чтобы жители смогли поскорее вернуться в свои дома. Ранее в аппарате премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова уточнили РИА Новости, что после атак ВСУ около 700 жителей Чебоксар обратились в пункты временного размещения.