В Чебоксарах зафиксировали повреждения ряда жилых домов после атаки ВСУ

15:42 05.05.2026
Вид на Чебоксары. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чебоксарах зафиксированы повреждения жилых домов после атаки БПЛА ВСУ.
  • Около 700 жителей Чебоксар обратились в пункты временного размещения.
  • В результате атаки БПЛА пострадали три человека, есть погибшие.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Повреждения в ряде жилых домов зафиксированы после атаки БПЛА ВСУ на Чебоксары во вторник, сообщил глава города Станислав Трофимов.
"Администрация города Чебоксары в круглосуточном режиме держит на контроле ситуацию по устранению последствий атаки БПЛА. Мы оперативно реагируем на все поступающие сигналы. Городские службы работают в усиленном режиме. На текущий момент зафиксированы повреждения в ряде жилых домов", - написал Трофимов в мессенджере "Макс".
Как подчеркнул мэр, первоочередная задача - обеспечить безопасность и создать условия для того, чтобы жители смогли поскорее вернуться в свои дома. Ранее в аппарате премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова уточнили РИА Новости, что после атак ВСУ около 700 жителей Чебоксар обратились в пункты временного размещения.
Глава Чувашии Олег Николаев в ночь на вторник сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, утром - о повторных ударах по Чебоксарам. По данным минздрава республики, в результате атаки БПЛА пострадали три человека. В СК РФ заявили, что есть погибшие и пострадавшие.
