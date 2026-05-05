Профильные службы в Чебоксарах перевели на усиленный режим работы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чебоксарах все профильные службы перевели на усиленный режим работы после атаки БПЛА ВСУ.
- В результате атаки БПЛА на город пострадали три человека.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Все профильные службы переведены на усиленный режим работы в Чебоксарах после атаки БПЛА ВСУ на город, сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.
"Сегодня город подвергся массированной атаке БПЛА. Все профильные службы переведены на усиленный режим работы", - написал Степанов в своем канале на платформе "Макс".
