Краткий пересказ от РИА ИИ На Кубани завели дело о мошенничестве из-за поставок некачественных БПЛА на нужды СВО по завышенным ценам.

СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Предприниматель Роман Любименко обвиняется в мошенничестве на 90 миллионов рублей из-за поставки в департамент администрации Краснодарского края некачественных БПЛА на нужды СВО по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Предприниматель Роман Любименко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ из-за поставки в департамент администрации Кубани некачественных БПЛА на нужды СВО по завышенным ценам. Факт мошенничества выявлен в рамках расследования уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ущерб оценивается в 90 миллионов рублей.

Власов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщали в объединенной пресс-службе судов региона. В конце сентября Власов объявил, что уходит с поста и намерен отправиться на СВО. На следующий день его задержали, суд санкционировал арест. В правоохранительных органах агентству рассказали, что ему вменяют организацию хищения гуманитарной помощи для участников СВО.

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, санкции по вменяемым Власову статьям (злоупотребление полномочиями и организация мошенничества) предусматривают до десяти лет лишения свободы каждая.