В результате атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Чебоксарах, сообщило министерство здравоохранения Чувашии.

По данным минздрава, один житель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, еще два жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно.