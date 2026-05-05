В результате атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Чебоксарах, сообщило министерство здравоохранения Чувашии.
Ранее глава республики Олег Николаев сообщал, что ВСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ.
"По оперативной информации в результате атаки БПЛА в городе Чебоксары 5.05.2026 года пострадали три человека", - говорится в канале министерства на платформе "Макс".
По данным минздрава, один житель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, еще два жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно.