Украинский беспилотник атаковал АЗС в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал автозаправочную станцию в городе Первомайск в ЛНР, никто не пострадал, сообщил глава городского округа Сергей Колягин на платформе "Maкс".
"Сегодня в ночное время Первомайск подвергся очередной атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны вооруженных формирований Украины. Удар пришелся по территории одной из автозаправочных станций в черте города. В результате атаки БПЛА повреждения получили оборудование, остекление и фасад здания АЗС, произошло возгорание", - сообщил Колягин.
Он уточнил, что никто не пострадал.
"Оперативные действия персонала станции позволили локализовать и ликвидировать возгорание еще до прибытия подразделений МЧС", - подчеркнул глава округа.