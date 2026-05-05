Украинский беспилотник атаковал АЗС в ЛНР
Специальная военная операция на Украине
17:25 05.05.2026
17:25 05.05.2026
Украинский беспилотник атаковал АЗС в ЛНР

Колягин: украинский беспилотник атаковал АЗС в Первомайске ЛНР

  • Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Первомайск в ЛНР.
  • Повреждения получили оборудование, остекление и фасад здания АЗС, произошло возгорание, которое было ликвидировано до прибытия подразделений МЧС, пострадавших нет.
ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал автозаправочную станцию в городе Первомайск в ЛНР, никто не пострадал, сообщил глава городского округа Сергей Колягин на платформе "Maкс".
«
"Сегодня в ночное время Первомайск подвергся очередной атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны вооруженных формирований Украины. Удар пришелся по территории одной из автозаправочных станций в черте города. В результате атаки БПЛА повреждения получили оборудование, остекление и фасад здания АЗС, произошло возгорание", - сообщил Колягин.
Он уточнил, что никто не пострадал.
"Оперативные действия персонала станции позволили локализовать и ликвидировать возгорание еще до прибытия подразделений МЧС", - подчеркнул глава округа.
Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМЧС России
 
 
