Ученый назвал продукт, способный замедлить болезнь Паркинсона - РИА Новости, 05.05.2026
00:36 05.05.2026
Ученый назвал продукт, способный замедлить болезнь Паркинсона

© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вещество баленин, содержащееся в мясе китов, может замедлять развитие симптомов болезни Паркинсона.
  • Баленин помогает сохранить дофаминовые нейроны и снижает выраженность двигательных нарушений при болезни Паркинсона, хотя и не обеспечивает полного излечения.
  • Ученые продолжают исследования для определения способов приема баленина, при которых его эффект будет максимально выражен.
ТОКИО, 5 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Вещество баленин, содержащееся в мясе китов, может замедлять развитие симптомов болезни Паркинсона, рассказал РИА Новости доцент Университета Иватэ Таку Одзаки.
"В нашем эксперименте было показано, что баленин задерживает развитие симптомов болезни Паркинсона. Таким образом, он может подавлять ранние проявления заболевания, однако полностью остановить его прогрессирование не может", — подчеркнул ученый.
Баленин — это природный дипептид, который в высоких концентрациях содержится, в частности, в мясе китов. Одзаки и его коллеги изучили влияние этого вещества на развитие болезни Паркинсона в эксперименте на мышах.
Животным вводили баленин, после чего оценивали их поведение и состояние мозга. В результате выяснилось, что вещество помогает сохранить дофаминовые нейроны — клетки, которые разрушаются при этом заболевании, — и снижает выраженность двигательных нарушений. Также данные показали, что эффект может быть связан с поддержанием работы митохондрий — структур, отвечающих за выработку энергии в клетках.
"Речь не идет о полном излечении болезни Паркинсона, однако в качестве метода профилактики и замедления прогрессирования баленин представляется весьма перспективным", — пояснил Одзаки.
Отвечая на вопрос РИА Новости относительно возможного схожего эффекта при употреблении в пищу мяса китов, исследователь подтвердил, при приеме внутрь это вещество сравнительно стабильно обнаруживается в крови.
"Можно предположить, что употребление мяса китов позволяет получить эффект баленина. Однако в настоящее время проводится анализ того, достигает ли он мозга в эффективной концентрации", — сказал Озаки.
Ученый также добавил, что дальнейшей задачей является определение способов приема, при которых эффект вещества будет максимально выражен.
