Европа не сможет сделать ничего в военном плане без США, считает сенатор

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Без американских ресурсов, поддержки Вашингтона, все заявления европейских политиков о новых учениях, о создании военных блоков являются ерундой, без США европейцы ничего серьезного в военном плане сделать не смогут, считает сенатор Владимир Джабаров.