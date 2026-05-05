Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор Владимир Джабаров считает, что без поддержки США европейцы не смогут сделать ничего серьезного в военном плане.
- По мнению сенатора, если США уменьшат свою роль в НАТО, альянс потеряет свою силу.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Без американских ресурсов, поддержки Вашингтона, все заявления европейских политиков о новых учениях, о создании военных блоков являются ерундой, без США европейцы ничего серьезного в военном плане сделать не смогут, считает сенатор Владимир Джабаров.
Вооруженные силы Дании сообщают, что вместе с польскими коллегами проведут с 8 по 14 мая учения Baltic Shield 2026 в районе острова Борнхольм в Балтийском море.
"Без американских ресурсов, без военно-технической финансовой поддержки Вашингтона, все заявления европейцев о новых учениях, о создании новых военных блоков и прочее являются, простите, ерундой. Без США европейцы ничего серьезного в военном плане сделать не смогут", - сказал политик в интервью "Парламентской газете".
Сенатор отметил, что есть достаточно сильная армия у Польши, Германии и Франции. "Но для того, чтобы представлять реальную угрозу, они должны действовать сообща, как это было при Гитлере. Но сегодня объединиться, как в период Второй мировой войны они, уверен, не смогут, слишком разные страны", - подчеркнул законодатель.
Даже несмотря на то, что в руководстве ЕС сегодня буквально грезят созданием "четвертого рейха", это "больше желание, чем реальный план", - полагает он.