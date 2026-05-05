Рейтинг@Mail.ru
Европа не сможет сделать ничего в военном плане без США, считает сенатор - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 05.05.2026
Европа не сможет сделать ничего в военном плане без США, считает сенатор

Джабаров: Европа не сможет сделать ничего серьезного в военном плане без США

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Владимир Джабаров считает, что без поддержки США европейцы не смогут сделать ничего серьезного в военном плане.
  • По мнению сенатора, если США уменьшат свою роль в НАТО, альянс потеряет свою силу.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Без американских ресурсов, поддержки Вашингтона, все заявления европейских политиков о новых учениях, о создании военных блоков являются ерундой, без США европейцы ничего серьезного в военном плане сделать не смогут, считает сенатор Владимир Джабаров.
Вооруженные силы Дании сообщают, что вместе с польскими коллегами проведут с 8 по 14 мая учения Baltic Shield 2026 в районе острова Борнхольм в Балтийском море.
Солдаты латвийской армии - РИА Новости, 1920, 06.04.2016
В Латвии в апреле, мае и июне пройдут международные военные учения
6 апреля 2016, 01:24
"Без американских ресурсов, без военно-технической финансовой поддержки Вашингтона, все заявления европейцев о новых учениях, о создании новых военных блоков и прочее являются, простите, ерундой. Без США европейцы ничего серьезного в военном плане сделать не смогут", - сказал политик в интервью "Парламентской газете".
По его словам, если США уменьшают свою роль в НАТО, то альянс теряет свою силу. "А американцы, на мой взгляд, будут это делать — они больше не хотят тратить деньги на европейцев", - добавил Джабаров.
Сенатор отметил, что есть достаточно сильная армия у Польши, Германии и Франции. "Но для того, чтобы представлять реальную угрозу, они должны действовать сообща, как это было при Гитлере. Но сегодня объединиться, как в период Второй мировой войны они, уверен, не смогут, слишком разные страны", - подчеркнул законодатель.
Даже несмотря на то, что в руководстве ЕС сегодня буквально грезят созданием "четвертого рейха", это "больше желание, чем реальный план", - полагает он.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В документах Пентагона не упоминают выход США из НАТО, пишет Reuters
24 апреля, 10:11
 
В миреСШАВладимир ДжабаровНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала