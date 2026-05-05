ПВО ночью сбила 289 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 289 украинских беспилотников.
- Дроны были сбиты над несколькими российскими регионами и Азовским морем.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 289 украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 4 мая текущего года до 7.00 мск 5 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Республиками Крым и Татарстан, Краснодарским краем и над Азовским морем.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18