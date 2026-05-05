ПВО уничтожила десять БПЛА над Калужской областью
Специальная военная операция на Украине
07:10 05.05.2026
ПВО уничтожила десять БПЛА над Калужской областью

Силы ПВО уничтожили десять БПЛА над Калужской областью

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили 10 БПЛА над Калужской областью.
  • Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 10 БПЛА над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Ночью силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Кировского, Людиновского и Мосальского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные группы.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалужская областьЖуковскийВладислав Шапша
 
 
