В Германии назвали позором запрет советской символики в Берлине на 9 мая

9 мая в Берлине запланировано торжественное траурное шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Запрет полицией Берлина демонстрации ко Дню Победы советской и российской символики - это позор, учитывая роль СССР в освобождении Германии от нацизма, заявил в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Ранее газета Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя берлинской полиции сообщила, что ведомство введет запрет на демонстрацию 8-9 мая советской и российской символики, в том числе георгиевских ленточек, на местных военных мемориалах.

"Позорно, что они забыли, кто нас спас от нацизма и Гитлера. Мы все знаем, что наибольшие жертвы в годы войны понес СССР и, в частности, русские", - сказал Нимайер, комментируя это решение.

Он добавил, что стыдится столь возмутительных действий городских властей, будучи уроженцем Берлина . По оценке политика, этот запрет вредит празднованию Дня Победы и 8 мая - Дня освобождения, когда в Германии чтят память жертв Второй мировой и Холокоста. Однако, как отметил Нимайер, в ФРГ все равно помнят о вкладе, который в разгром нацизма внесли русские и другие народы СССР.

"Мы знаем, что они пришли нас освобождать, когда мы сами не могли этого сделать", - заключил Нимайер.

В прошлом году полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты в любом виде, а также символы "V", "Z", о чем сообщили организаторы акции.