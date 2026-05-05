В Белгороде два предприятия получили повреждения из-за ударов дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Два предприятия повреждены в Белгороде в результате ударов украинских дронов во вторник утром, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Губкинском округе последствия отмечены в районе села Хворостянка, в Краснояружском округе под обстрел попал поселок Красная Яруга, там пострадали три человека, также последствия зафиксированы в поселке Отрадовский и селе Сергиевка, уточнил глава области.