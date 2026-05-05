В Белгороде два предприятия получили повреждения из-за ударов дронов ВСУ
11:00 05.05.2026
В Белгороде два предприятия получили повреждения из-за ударов дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Два предприятия повреждены в Белгороде в результате ударов украинских дронов во вторник утром, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Согласно его данным, за прошедшие сутки из-за атак ВСУ разрушения зафиксированы в 34 населенных пунктах восьми муниципалитетов области. Один мирный житель погиб, 12 получили ранения различной степени тяжести. В результате атак за отчетный период повреждения выявлены в одном многоквартирном доме и 42 частных, двух коммерческих и четырех социальных объектах, четырех предприятиях, шести инфраструктурных объектах, здании монастыря и 29 транспортных средствах.
"Информация о последствиях ударов со стороны ВСУ по нашему региону за прошедшие сутки. Сегодня утром в Белгороде в результате атак беспилотников у одного предприятия повреждена кровля, у еще одного — остекление", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском округе зафиксированы последствия атак БПЛА в поселках Малиновка, Октябрьский, Разумное, Северный, а также в селах Нечаевка и Новая Нелидовка, в Борисовском округе в поселке Борисовка при ударе FPV-дрона ранен мужчина. В Волоконовском округе последствия отмечены в селе Борисовка. По данным губернатора, в Грайворонском округе в селе Казачья Лисица пострадала женщина, в Грайвороне ранены боец "Орлана" и мужчина-велосипедист, также последствия зафиксированы в селах Головчино и Дорогощь.
В Губкинском округе последствия отмечены в районе села Хворостянка, в Краснояружском округе под обстрел попал поселок Красная Яруга, там пострадали три человека, также последствия зафиксированы в поселке Отрадовский и селе Сергиевка, уточнил глава области.
В Шебекинском округе, по информации Гладкова, в поселке Батрацкая Дача погиб мужчина, в селе Красная Поляна пострадал сотрудник МЧС, в Шебекино после атаки по предприятию пострадали двое мужчин, еще один мужчина пострадал на автодороге Шебекино—Белгород, в селе Белянка также пострадал мужчина. Кроме того, рассказал губернатор, последствия атак зафиксированы в поселках Маслова Пристань и Поляна, в селах Архангельское, Верхнеберезово, Доброе, Графовка, Зиборовка, Максимовка, Мешковое, Новая Таволжанка, Ржевка и в хуторе Ржавец.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
