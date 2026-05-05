14:33 05.05.2026 (обновлено: 14:35 05.05.2026)
ВТБ рассказал, как пользоваться услугами банка при ограничениях связи

ВТБ посоветовал клиентам переключиться на Wi-Fi и настроить пуш-уведомления

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВТБ рекомендовал клиентам переключиться на Wi-Fi и включить пуш-уведомления для получения кодов подтверждения вместо SMS.
  • Банк также посоветовал выбирать банкоматы в офисах или на "Почте России", так как они работают от кабельного интернета и не зависят от сбоев.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВТБ на фоне ограничений связи и мобильного интернета советует клиентам переключиться на Wi-Fi и включить пуш-уведомления, чтобы не ждать смс-коды для подтверждений, а также заранее настроить вход в приложение на смартфоне по биометрии или короткому коду. Об этом сообщается в Telegram-канале банка.
В понедельник "большая четверка" операторов связи - "Билайн", Мегафон, МТС и Т2 - предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.
"Пока мобильный интернет работает нестабильно, ознакомьтесь со шпаргалкой, которая поможет вам управлять финансами без ограничений. "ВТБ Онлайн" - переключитесь на Wi-Fi и включите пуш-уведомления, чтобы не ждать смс-коды для подтверждений. И заранее настройте вход в приложение на смартфоне по биометрии или короткому коду", - говорится в сообщении.
Чтобы снять наличные, ВТБ рекомендует выбирать банкоматы в своих офисах или на "Почте России" - они работают от кабельного интернета и не боятся сбоев.
"Приходите в наши отделения, и вам помогут по любым вопросам. Часть офисов открыта даже 9 мая", - добавляет банк.
