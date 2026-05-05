ВТБ рассказал, как пользоваться услугами банка при ограничениях связи

Краткий пересказ от РИА ИИ ВТБ рекомендовал клиентам переключиться на Wi-Fi и включить пуш-уведомления для получения кодов подтверждения вместо SMS.

Банк также посоветовал выбирать банкоматы в офисах или на "Почте России", так как они работают от кабельного интернета и не зависят от сбоев.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВТБ на фоне ограничений связи и мобильного интернета советует клиентам переключиться на Wi-Fi и включить пуш-уведомления, чтобы не ждать смс-коды для подтверждений, а также заранее настроить вход в приложение на смартфоне по биометрии или короткому коду. Об этом сообщается в Telegram-канале банка.

"Пока мобильный интернет работает нестабильно, ознакомьтесь со шпаргалкой, которая поможет вам управлять финансами без ограничений. "ВТБ Онлайн" - переключитесь на Wi-Fi и включите пуш-уведомления, чтобы не ждать смс-коды для подтверждений. И заранее настройте вход в приложение на смартфоне по биометрии или короткому коду", - говорится в сообщении.

Чтобы снять наличные, ВТБ рекомендует выбирать банкоматы в своих офисах или на " Почте России " - они работают от кабельного интернета и не боятся сбоев.