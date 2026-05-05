Путин оценил ситуацию в российском автопроме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил, что российский автопром проходит через непростые времена, но "КамАЗ" справляется с трудностями.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Автомобильная промышленность проходит через непростые времена, но "КамАЗ" с ними справляется, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник принял в Кремле генерального директора "КамАЗа" Сергея Когогина.
«
"Весь автопром проходит через непростые времена, но "КамАЗ" справляется", - сказал Путин во время встречи.
Он отметил, что "КамАЗ" является крупнейшим производителем большегрузов не только в России, но и в СНГ.
Путин вспомнил, как отстаивал необходимость сохранить автопром в 90-ые годы
20 июля 2025, 14:36