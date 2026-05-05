Автомобиль, на котором Navai попал в ДТП в Москве, не стоял на учете

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Автомобиль, на котором рэпер Navai попал в ДТП в центре Москвы, не стоял на учете, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Автомобиль еще не стоял на учете", - сказал собеседник агентства.
Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором, предварительно, находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Сам рэпер рассказал агентству, что чувствует себя хорошо.