21:53 05.05.2026 (обновлено: 22:07 05.05.2026)
Автомобиль, на котором Navai попал в ДТП в Москве, не стоял на учете

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОбстановка на Зубовском бульваре в Москве, где рэпер Navai попал в ДТП
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Автомобиль, на котором рэпер Navai попал в ДТП в центре Москвы, не стоял на учете, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Автомобиль еще не стоял на учете", - сказал собеседник агентства.
Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором, предварительно, находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Сам рэпер рассказал агентству, что чувствует себя хорошо.
