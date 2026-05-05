- В Чебоксарах 11 человек находятся в больницах после атаки БПЛА, состояние троих оценивается как тяжелое.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших в результате атаки БПЛА находятся в больницах Чебоксар, состояние троих оценивается как тяжелое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.