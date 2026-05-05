Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах 11 человек находятся в больницах после атаки БПЛА - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 05.05.2026 (обновлено: 18:12 05.05.2026)
В Чебоксарах 11 человек находятся в больницах после атаки БПЛА

В Чебоксарах 11 человек находятся в больницах после атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкВид на Чебоксары
Вид на Чебоксары - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Вид на Чебоксары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чебоксарах 11 человек находятся в больницах после атаки БПЛА, состояние троих оценивается как тяжелое.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших в результате атаки БПЛА находятся в больницах Чебоксар, состояние троих оценивается как тяжелое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"На стационарном лечении в больницах Чебоксар находятся 11 пострадавших в результате атаки укронацистов, состояние троих оценивается как тяжелое", - сказал Кузнецов.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Чебоксарах обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА
Вчера, 17:14
 
ЧебоксарыРоссияАлексей Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала