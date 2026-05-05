Многоквартирный дом в Шебекино частично разрушен после атак двух дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Два беспилотника ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области, частично разрушена квартира на третьем этаже, повреждены фасад и остекление, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.