14:07 05.05.2026 (обновлено: 23:25 05.05.2026)
Многоквартирный дом в Шебекино частично разрушен после атак двух дронов ВСУ

Вид на город Белгород. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два беспилотника ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области.
  • Частично разрушена квартира на третьем этаже, повреждены фасад и остекление, пожар потушен сотрудниками МЧС.
БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Два беспилотника ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области, частично разрушена квартира на третьем этаже, повреждены фасад и остекление, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Многоквартирный дом в Шебекино подвергся атакам двух дронов. Частично разрушена квартира на 3 этаже, повреждены фасад и остекление квартир. Также от детонации загорелись обломки конструкций в квартире — сотрудниками МЧС пожар потушен. От еще одной атаки беспилотника в городе выбиты окна в административном здании", - написал Гладков в Telegram-канале.
В Белгородском округе, по данным губернатора, в поселке Комсомольский дрон попал в складское помещение, начался пожар, который ликвидировали пожарные. В Белгороде беспилотник самолетного типа атаковал парковку одного из предприятий, повреждены 14 автомобилей.
Гладков отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
