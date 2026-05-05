В Брянской области из-за атаки дронов ВСУ пострадали два человека

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при атаке дронов-камикадзе в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Губернатор уточнил, что пострадавшие мужчина и женщина доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь.