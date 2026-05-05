При атаке ВСУ по Чувашии пострадал один человек

Специальная военная операция на Украине
 
02:57 05.05.2026 (обновлено: 03:00 05.05.2026)
При ночной атаке ВСУ по Чувашии пострадал один человек

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
  • При ночной атаке ВСУ в Чувашии пострадал один человек.
  • Жизни пострадавшего ничего не угрожает, ему оказывают необходимую помощь.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один человек пострадал в Чувашии при ночной атаке ВСУ, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Уважаемые жители республики! К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки. Его жизни ничего не угрожает, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Николаев также подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем и контролем профильных ведомств. На месте продолжают работу оперативные службы, принимаются все меры для обеспечения безопасности и правопорядка.
ВСУ ночью атаковали Чебоксары
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
