При атаке ВСУ по Чувашии пострадал один человек

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один человек пострадал в Чувашии при ночной атаке ВСУ, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Уважаемые жители республики! К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки. Его жизни ничего не угрожает, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Николаев также подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем и контролем профильных ведомств. На месте продолжают работу оперативные службы, принимаются все меры для обеспечения безопасности и правопорядка.