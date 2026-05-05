Синоптик рассказала, сколько часов светило солнце в апреле в Москве - РИА Новости, 05.05.2026
10:23 05.05.2026
Синоптик рассказала, сколько часов светило солнце в апреле в Москве

Позднякова: в апреле солнце в Москве светило 95 часов, почти вдвое меньше нормы

© РИА Новости / Алексей Куденко
Погода в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апрель в Москве стал вторым самым пасмурным месяцем в текущем столетии.
  • Солнце светило 95 часов, что почти в два раза меньше нормы.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Апрель в Москве стал вторым самым пасмурным месяцем в текущем столетии, солнце светило 95 часов, что почти в два раза меньше нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Мало того, что апрель 2026 года в Москве выдался с отрицательной аномалией температуры воздуха и избытком осадков, он оказался и с дефицитом солнечного света. По данным обсерватории МГУ, за месяц солнце светило всего 95 часов, почти в два раза меньше нормы", - написала Позднякова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что было 12 дней, когда солнце полностью скрывала облачность. Этот месяц стал вторым самым пасмурным в текущем столетии, средний бал общей облачности составил 9,2.
"В мае солнце в среднем светит 265 часов, максимум часов солнечного сияния принадлежит 2002 году, с количеством 388", - подчеркнула Позднякова.
