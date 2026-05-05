Синоптик рассказала, сколько часов светило солнце в апреле в Москве

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Апрель в Москве стал вторым самым пасмурным месяцем в текущем столетии, солнце светило 95 часов, что почти в два раза меньше нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Мало того, что апрель 2026 года в Москве выдался с отрицательной аномалией температуры воздуха и избытком осадков, он оказался и с дефицитом солнечного света. По данным обсерватории МГУ, за месяц солнце светило всего 95 часов, почти в два раза меньше нормы", - написала Позднякова в своем канале на платформе " Макс ".

Она отметила, что было 12 дней, когда солнце полностью скрывала облачность. Этот месяц стал вторым самым пасмурным в текущем столетии, средний бал общей облачности составил 9,2.