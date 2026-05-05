Задержанный агент Киева признался, что фотографировал отделение ДОСААФ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержанный за сотрудничество с Киевом житель Курской области признался, что фотографировал отделение ДОСААФ, а своих знакомых попросил снять трансформатор и военкомат, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Курской области, на которого вышел сотрудник украинской разведки и в мессенджере Telegram склонил к выполнению заданий за вознаграждение. Россиянин привлек к сбору информации и фото гражданских и военных объектов четырех своих знакомых. Заведено дело о госизмене.
"В Telegram он (куратор - ред.) мне уже сказал, нужно такие-то, такие-то сделать фотографии. Первое - это был ДОСААФ, это которую делал фотографию я. После я подключил своих знакомых, типа того, чтобы подзаработать. Сложного ничего не было, они сделали фотографию трансформаторной будки, на фоне военкомата записка "верните парней домой", - сказал задержанный в видеоролике.
Также демонстрируются кадры задержания злоумышленника. Оперативники приходят к нему домой, он сам открывает им дверь и выходит в коридор. Затем показано, как задержанного доставляют в отделение.