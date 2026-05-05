Задержанный агент Киева признался, что фотографировал отделение ДОСААФ - РИА Новости, 05.05.2026
10:28 05.05.2026 (обновлено: 11:11 05.05.2026)
Задержанный агент Киева признался, что фотографировал отделение ДОСААФ

ФСБ показала видео задержания агента Киева, фотографировавшего отделение ДОСААФ

  • Жителя Курской области задержали за сотрудничество с Киевом.
  • Он фотографировал отделение ДОСААФ и попросил знакомых сделать фото трансформаторной будки и военкомата.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержанный за сотрудничество с Киевом житель Курской области признался, что фотографировал отделение ДОСААФ, а своих знакомых попросил снять трансформатор и военкомат, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Курской области, на которого вышел сотрудник украинской разведки и в мессенджере Telegram склонил к выполнению заданий за вознаграждение. Россиянин привлек к сбору информации и фото гражданских и военных объектов четырех своих знакомых. Заведено дело о госизмене.
"В Telegram он (куратор - ред.) мне уже сказал, нужно такие-то, такие-то сделать фотографии. Первое - это был ДОСААФ, это которую делал фотографию я. После я подключил своих знакомых, типа того, чтобы подзаработать. Сложного ничего не было, они сделали фотографию трансформаторной будки, на фоне военкомата записка "верните парней домой", - сказал задержанный в видеоролике.
Также демонстрируются кадры задержания злоумышленника. Оперативники приходят к нему домой, он сам открывает им дверь и выходит в коридор. Затем показано, как задержанного доставляют в отделение.
ПроисшествияКурская областьКиевДОСААФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
