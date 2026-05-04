Экс-солиста группы "Земляне" Жучкова похоронят в Барнауле - РИА Новости, 04.05.2026
14:27 04.05.2026
Экс-солиста группы "Земляне" Юрия Жучкова похоронят в Барнауле

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего солиста группы «Земляне» Юрия Жучкова похоронят в Барнауле.
  • Юрий Жучков скончался 2 мая в возрасте 67 лет.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывшего солиста группы "Земляне" Юрия Жучкова похоронят в Барнауле в среду, сообщили РИА Новости в окружении артиста.
Юрий Жучков скончался 2 мая в возрасте 67 лет.
"Шестого мая будут похороны в Барнауле, у него на родине. Последнее время он был там", - сказал собеседник агентства.
Жучков родился в Барнауле. Учился в музыкальной школе по классу баяна и в Институте культуры. В 1986 году Жучков начал работать в группе "Земляне". После того, как группа распалась, вернулся в Барнаул и основал коллектив "Восточный экспресс".
 
