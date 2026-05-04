МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал присутствия Европы за столом переговоров по Украине, его слова передает "Укринформ".
"Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. И Европа должна быть за столом любых переговоров", — заявил он.
По словам главы киевского режима, европейские страны также должны выработать совместную общую позицию для диалога с Москвой.
В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по Украине.
Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться — под вопросом.