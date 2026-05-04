Зеленский сделал дерзкое заявление о переговорах с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
15:28 04.05.2026 (обновлено: 15:30 04.05.2026)
Зеленский сделал дерзкое заявление о переговорах с Россией

Владимир Зеленский в Ереване
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил о необходимости присутствия Европы за столом переговоров по Украине.
  • По словам Зеленского, европейские страны должны выработать общую позицию для диалога с Москвой.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал присутствия Европы за столом переговоров по Украине, его слова передает "Укринформ".
"Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. И Европа должна быть за столом любых переговоров", — заявил он.
По словам главы киевского режима, европейские страны также должны выработать совместную общую позицию для диалога с Москвой.
В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по Украине.
Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться — под вопросом.
