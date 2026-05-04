Рейтинг@Mail.ru
Фицо встретился с Зеленским - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 04.05.2026
Фицо встретился с Зеленским

Фицо встретился в Ереване с Зеленским, мешавшим поставкам нефти в Словакию

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceРоберт Фицо и Владимир Зеленский во время встречи в Ереване
Роберт Фицо и Владимир Зеленский во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Роберт Фицо и Владимир Зеленский во время встречи в Ереване
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский встретился в Ереване с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
  • На встрече обсуждался обмен визитами в Киев и Братиславу.
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский, препятствовавший поставкам российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, заявил, что встретился в Ереване со словацким премьер-министром Робертом Фицо.
"Встретился в Ереване с премьер-министром Словакии Робертом Фицо ", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, на встрече обсуждался обмен визитами в Киев и Братиславу.
Украина с 27 января блокировала поставки российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждение трубопровода. Власти Венгрии и Словакии в эту версию не верили и заявляли, что считают остановку Киевом транзита нефти политическим решением. 23 апреля Словакия сообщила о возобновлении поставок нефти по "Дружбе" в республику.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
Вчера, 12:04
 
В миреСловакияЕреванКиевВладимир ЗеленскийРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала