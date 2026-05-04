Фицо встретился с Зеленским

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский, препятствовавший поставкам российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, заявил, что встретился в Ереване со словацким премьер-министром Робертом Фицо.
"Встретился в Ереване с премьер-министром Словакии Робертом Фицо ", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, на встрече обсуждался обмен визитами в Киев и Братиславу.
Украина с 27 января блокировала поставки российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждение трубопровода. Власти Венгрии и Словакии в эту версию не верили и заявляли, что считают остановку Киевом транзита нефти политическим решением. 23 апреля Словакия сообщила о возобновлении поставок нефти по "Дружбе" в республику.