Запад возводит новый "железный занавес" с Россией, заявили в МИД

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Страны Запада возводят новый "железный занавес" с Российской Федерацией, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.

"Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый "железный занавес", пытаясь придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями", - сказал агентству дипломат.

Ситуация в Балтийском регионе в целом - отражение общей геополитической обстановки в Европе , обусловленной взятым НАТО и Евросоюзом курсом на системную конфронтацию с Россией , подчеркнул Булатов.

"Стараниями наших бывших партнеров разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия, включая Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева/Евроарктического региона", - считает собеседник агентства.

С выходом РФ из этих структур, который в сложившихся условиях был неизбежен, их деятельность утратила смысл и сейчас, по сути, низведена до второстепенного инструмента антироссийской политики НАТО и ЕС , констатировал Булатов.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова отметила, что в происходящем нет ничего нового.

"Ничего в этом мире не меняется. Все как было, так и остается, и мы для них остаемся тем стратегическим врагом, которого они себе в том числе придумали. Всегда ли так будет? Вопрос сложный даже для США, которые с нами пытаются выстроить какие-то отношения только из-за того, чтобы баланс сил был между двумя странами. А Европу накрутили в очередной раз в сторону нас", - сказала Журова в комментарии "Ленте.ру"