Рейтинг@Mail.ru
Запад возводит новый "железный занавес" с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:36 04.05.2026 (обновлено: 12:30 04.05.2026)
Запад возводит новый "железный занавес" с Россией, заявили в МИД

РИА Новости: Запад возводит новый "железный занавес" с Россией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов заявил, что страны Запада возводят новый "железный занавес" с Российской Федерацией.
  • По словам Булатова, НАТО и Евросоюз взяли курс на системную конфронтацию с Россией, из-за чего разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Страны Запада возводят новый "железный занавес" с Российской Федерацией, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.
"Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый "железный занавес", пытаясь придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями", - сказал агентству дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Запад продолжает вредить России руками Киева, заявили в МИД
2 мая, 08:33
Ситуация в Балтийском регионе в целом - отражение общей геополитической обстановки в Европе, обусловленной взятым НАТО и Евросоюзом курсом на системную конфронтацию с Россией, подчеркнул Булатов.
"Стараниями наших бывших партнеров разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия, включая Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева/Евроарктического региона", - считает собеседник агентства.
С выходом РФ из этих структур, который в сложившихся условиях был неизбежен, их деятельность утратила смысл и сейчас, по сути, низведена до второстепенного инструмента антироссийской политики НАТО и ЕС, констатировал Булатов.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова отметила, что в происходящем нет ничего нового.
"Ничего в этом мире не меняется. Все как было, так и остается, и мы для них остаемся тем стратегическим врагом, которого они себе в том числе придумали. Всегда ли так будет? Вопрос сложный даже для США, которые с нами пытаются выстроить какие-то отношения только из-за того, чтобы баланс сил был между двумя странами. А Европу накрутили в очередной раз в сторону нас", - сказала Журова в комментарии "Ленте.ру".
Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия и Канада приветствуют усиление активности НАТО, в том числе военные учения альянса, в Арктическом регионе, следует из совместного заявления премьеров этих государств, сделанного 15 марта.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
НАТО наращивает боевой потенциал у Калининградской области, заявили в МИД
00:55
 
РоссияЕвропаБалтийское мореЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала