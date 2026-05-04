Войска группировки "Юг" улучшили положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 90 военных, боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, бронеавтомобиль "Puma" итальянского производства, бронетранспортер М113 производства США и бронемашину "Казак" за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Роскошное, Кривая Лука, Николаевка, Артема, Алексеево-Дружковка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
В ней отмечается, что противник потерял до 90 военнослужащих, боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, бронеавтомобиль "Puma" итальянского производства, бронетранспортер М113 производства США и боевую бронированную машину "Казак".
"Уничтожены 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства", - отмечается в документе.
