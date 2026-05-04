Краткий пересказ от РИА ИИ Индонезийский предприниматель Ихсаннудин посоветовал иностранцам изучать русский язык до переезда в Россию.

По мнению Ихсаннудина, знание русского языка облегчает учебу, работу и адаптацию в России.

Ихсаннудин подчеркнул, что Россия оказалась для него безопасной, комфортной и гостеприимной страной.

ДЖАКАРТА, 4 мая - РИА Новости. Индонезийский предприниматель и выпускник Высшей школы экономики в Москве Ихсаннудин рассказал РИА Новости, что посоветовал бы иностранцам изучать русский язык еще до переезда в Российскую Федерацию, подчеркнув, что это значительно облегчает учебу, работу и адаптацию в государстве.

"Изучение русского языка дает огромное преимущество. Я бы особенно рекомендовал сначала приезжать в Россию как студентам: это дает время выучить язык, понять окружающую среду, выстроить связи и получить местный опыт", - сказал агентству бизнесмен.

По словам Ихсаннудина, именно знание языка стало одним из ключевых факторов его дальнейшего успеха.

"Когда я начал работать, русский язык стал одним из моих главных преимуществ. Он позволил напрямую взаимодействовать с поставщиками и партнерами, упростил профессиональное сотрудничество и помог выстроить крепкие местные связи", - отметил собеседник агентства.

По мнению Ихсаннудина, его опыт жизни в РФ оказался значительно лучше распространенных предрассудков.

"Реальность России намного лучше, чем предполагают многие стереотипы. Я увидел Россию как безопасную, комфортную и гостеприимную страну как для жизни, так и для туристов", - подчеркнул индонезиец.