01:35 04.05.2026
Индонезиец призвал мигрантов учить русский язык перед переездом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индонезийский предприниматель Ихсаннудин посоветовал иностранцам изучать русский язык до переезда в Россию.
  • По мнению Ихсаннудина, знание русского языка облегчает учебу, работу и адаптацию в России.
  • Ихсаннудин подчеркнул, что Россия оказалась для него безопасной, комфортной и гостеприимной страной.
ДЖАКАРТА, 4 мая - РИА Новости. Индонезийский предприниматель и выпускник Высшей школы экономики в Москве Ихсаннудин рассказал РИА Новости, что посоветовал бы иностранцам изучать русский язык еще до переезда в Российскую Федерацию, подчеркнув, что это значительно облегчает учебу, работу и адаптацию в государстве.
"Изучение русского языка дает огромное преимущество. Я бы особенно рекомендовал сначала приезжать в Россию как студентам: это дает время выучить язык, понять окружающую среду, выстроить связи и получить местный опыт", - сказал агентству бизнесмен.
По словам Ихсаннудина, именно знание языка стало одним из ключевых факторов его дальнейшего успеха.
"Когда я начал работать, русский язык стал одним из моих главных преимуществ. Он позволил напрямую взаимодействовать с поставщиками и партнерами, упростил профессиональное сотрудничество и помог выстроить крепкие местные связи", - отметил собеседник агентства.
По мнению Ихсаннудина, его опыт жизни в РФ оказался значительно лучше распространенных предрассудков.
"Реальность России намного лучше, чем предполагают многие стереотипы. Я увидел Россию как безопасную, комфортную и гостеприимную страну как для жизни, так и для туристов", - подчеркнул индонезиец.
Ихсаннудин родом из индонезийского Палембанга. В 2021 году он переехал в Российскую Федерацию для продолжения образования, а перед поступлением прошел интенсивный годовой курс русского языка. Сейчас он - генеральный директор и основатель компании-туроператора, специализирующегося на поездках из Индонезии в РФ. Через свою работу предприниматель развивает туризм, культурный обмен и новые возможности для сотрудничества между двумя государствами.
