Рейтинг@Mail.ru
Безос выставил на продажу парусную яхту стоимостью $500 миллионов - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 04.05.2026
Безос выставил на продажу парусную яхту стоимостью $500 миллионов

Безос выставил на продажу 127-метровую парусную яхту за $500 миллионов

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос выставляет на продажу 127-метровую парусную яхту Koru стоимостью 500 миллионов долларов.
  • Яхта слишком велика для удобного управления, из-за ее размеров возникали проблемы со швартовкой.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, обладатель состояния в 283 миллиарда долларов, продает 127-метровую парусную яхту Koru стоимостью 500 миллионов долларов, поскольку она слишком громоздка, следует из сообщения издания Page Six.
"Джефф Безос незаметно выставляет на продажу свой плавучий дворец Koru стоимостью 500 миллионов долларов - потому что он просто слишком велик, чтобы им управлять", - говорится в статье.
Американский предприниматель, сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Миллиардер переименовал свою яхту, когда прочитал ее название задом наперед
16 января, 17:31
Как указывается в материале, на яхте есть бассейн со стеклянным дном, три джакузи, вертолетная площадка, а по данным источника судно также оборудовано водометами для отпугивания пиратов.
У яхты Koru также есть вспомогательное судно Abeona стоимостью 75 миллионов долларов, но пока неясно, продаётся ли оно тоже, сообщает издание. При этом эксплуатация двух судов обходится в 30 миллионов долларов в год, указывается в материале.
Судно длиной 417 футов (127 метров) - одна их крупнейших в мире парусных яхт, она построена по образцу яхты Барри Диллера Eos, но в большем масштабе, что создает серьезные проблемы, пишет издание.
Так, в прошлом году яхте не разрешили пришвартоваться в Монако во время Гран-при из-за ее размера, также судно не смогло приблизиться к лагуне во время свадьбы Безоса с тележурналисткой Лорен Санчес в Венеции. А в 2023 году газета New York Times сообщала, что Koru пришлось пришвартоваться рядом с нефтяными танкерами и контейнеровозами в порту Эверглейдс, штат Флорида, США.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
1 мая, 11:58
До этого в 2022 году планировалось разобрать исторический мост 1927 года в Роттердаме для прохода яхты Безоса, но в результате мост не стали разбирать, а судно было отбуксировано без мачт.
Представители Безоса не ответили на запрос издания о комментарии.
Безос, которому также принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) находится на четвертом месте в списке богатейших людей мира с состоянием в 283 миллиарда долларов, которое только с начала года выросло почти на 30 миллиардов.
Поиск тел жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Построившая яхту Bayesian компания подала в суд на вдову Линча, пишут СМИ
22 января, 15:00
 
МонакоВенецияФлоридаДжефф БезосAmazonBlue Origin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала