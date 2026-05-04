Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос выставляет на продажу 127-метровую парусную яхту Koru стоимостью 500 миллионов долларов.

Яхта слишком велика для удобного управления, из-за ее размеров возникали проблемы со швартовкой.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, обладатель состояния в 283 миллиарда долларов, продает 127-метровую парусную яхту Koru стоимостью 500 миллионов долларов, поскольку она слишком громоздка, следует из сообщения издания Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, обладатель состояния в 283 миллиарда долларов, продает 127-метровую парусную яхту Koru стоимостью 500 миллионов долларов, поскольку она слишком громоздка, следует из сообщения издания Page Six

Джефф Безос незаметно выставляет на продажу свой плавучий дворец Koru стоимостью 500 миллионов долларов - потому что он просто слишком велик, чтобы им управлять", - говорится в статье.

Как указывается в материале, на яхте есть бассейн со стеклянным дном, три джакузи, вертолетная площадка, а по данным источника судно также оборудовано водометами для отпугивания пиратов.

У яхты Koru также есть вспомогательное судно Abeona стоимостью 75 миллионов долларов, но пока неясно, продаётся ли оно тоже, сообщает издание. При этом эксплуатация двух судов обходится в 30 миллионов долларов в год, указывается в материале.

Судно длиной 417 футов (127 метров) - одна их крупнейших в мире парусных яхт, она построена по образцу яхты Барри Диллера Eos, но в большем масштабе, что создает серьезные проблемы, пишет издание.

США. Так, в прошлом году яхте не разрешили пришвартоваться в Монако во время Гран-при из-за ее размера, также судно не смогло приблизиться к лагуне во время свадьбы Безоса с тележурналисткой Лорен Санчес в Венеции . А в 2023 году газета New York Times сообщала, что Koru пришлось пришвартоваться рядом с нефтяными танкерами и контейнеровозами в порту Эверглейдс, штат Флорида

До этого в 2022 году планировалось разобрать исторический мост 1927 года в Роттердаме для прохода яхты Безоса, но в результате мост не стали разбирать, а судно было отбуксировано без мачт.

Представители Безоса не ответили на запрос издания о комментарии.