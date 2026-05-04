В Госдуме рассказали, когда можно не платить взносы на капитальный ремонт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Взносы на капитальный ремонт можно не платить, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу.
- Также взносы не нужно платить, если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Жильцы освобождаются от взносов на капитальный ремонт, если дом признали аварийным или если участок, на котором он расположен, изымается под застройку, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.
"Взносы на капитальный ремонт не нужно платить, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем", — сказал он.
Еще одно условие — если дом не включен в региональную программу капитального ремонта, добавил парламентарий. По его словам, это редкое исключение — например, для домов, признанных объектами культурного наследия, если их ремонт финансируется из других источников.