Над Калужской областью уничтожили четыре БПЛА ВСУ.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Силами ПВО уничтожено 4 БПЛА ВСУ над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены 4 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов. На местах работают оперативные группы", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.