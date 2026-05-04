В Сумской области от инсульта умер мобилизованный в ВСУ боевик

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумской области на учебном полигоне от инсульта скончался мобилизованный в ВСУ боевик.

Родственники мобилизованных сообщают о гибели военнослужащих во время подготовки.

Командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Костюров отметил низкое качество и мотивацию новобранцев, поступающих из территориальных центров комплектования.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинский военнослужащий скончался на учебном полигоне в Сумской области от инсульта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, родственники мобилизованных сообщают о гибели военнослужащих во время подготовки.

"Сестра насильно мобилизованного солдата Петра Чебана пишет, что её брат был похищен "людоловами" 15 апреля, а уже 2 мая умер от инсульта во время прохождения базовой военной подготовки", — отметил представитель силовых структур.

Он добавил, что тело умершего военнослужащего не передают родным для захоронения.

В силовых структурах также отметили, что командиры украинских подразделений признают проблемы с личным составом.