В Сумской области от инсульта умер мобилизованный в ВСУ боевик

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинский военнослужащий скончался на учебном полигоне в Сумской области от инсульта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, родственники мобилизованных сообщают о гибели военнослужащих во время подготовки.
"Сестра насильно мобилизованного солдата Петра Чебана пишет, что её брат был похищен "людоловами" 15 апреля, а уже 2 мая умер от инсульта во время прохождения базовой военной подготовки", — отметил представитель силовых структур.
Он добавил, что тело умершего военнослужащего не передают родным для захоронения.
В силовых структурах также отметили, что командиры украинских подразделений признают проблемы с личным составом.
"Те, кого присылают ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы, - ред.), — это просто ходячая катастрофа. Качество никакое. Мотивация никакая. То есть где-то 70% — это ограниченно пригодные, которых засовывают в бригаду", - привел в пример собеседник агентства слова командира батальона беспилотных систем 29-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ Дмитрия Костюрова.