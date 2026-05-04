Семь работников "Мираторга" пострадали при атаке ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 04.05.2026
12:58 04.05.2026 (обновлено: 13:07 04.05.2026)
Семь работников "Мираторга" пострадали при атаке ВСУ в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь работников АПХ "Мираторг" получили ранения при атаке ВСУ в селе Бровничи Брянской области.
  • Пострадавших доставили в больницу.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Семь работников АПХ "Мираторг" ранены в селе Бровничи Брянской области в результате обстрела ВСУ из РСЗО "Град", при эвакуации пострадавших была совершена попытка повторной атаки дронами, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Укронацисты нанесли подлый удар из РСЗО "Град" по территории АПХ "Мираторг" в селе Бровничи Климовского района. К сожалению, в результате террористических действий ВСУ ранены семь работников предприятия. При эвакуации пострадавших укронацисты пытались повторно атаковать FPV – дронами. Бесчеловечность и терроризм – методы киевского режима", - написал Богомаз в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Также, по словам Богомаза, повреждены производственные помещения.
"Работают оперативные и экстренные службы", - заключил глава региона.
Специальная военная операция на УкраинеМираторгВооруженные силы УкраиныПроисшествияБрянская областьКлимовский районАлександр Богомаз
 
 
