ВСУ ударили по жилым домам и комбинату в Запорожской области - РИА Новости, 04.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
10:15 04.05.2026
ВСУ ударили по жилым домам и комбинату в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали жилые дома и железорудный комбинат в Запорожской области

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска ударили по жилым домам и железорудному комбинату в Запорожской области.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 18 фактов атак по мирным населенным пунктам Запорожской области.
  • В результате удара беспилотника в городе Пологи повреждены автомобиль и здание непродовольственного магазина, пострадала женщина, она госпитализирована.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска ударили по жилым домам и железорудному комбинату в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам Запорожской области. В Васильевском муниципальном округе атакам подверглись села Орлянское, Балки, Широкое — повреждены частные домовладения. А во время атаки по Днепрорудненскому железорудному комбинату было повреждено остекление здания", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, в Михайловском муниципальном округе при атаке поврежден фасад здания и остекление многоквартирного трехэтажного дома.
"Из жильцов никто не пострадал", - отметил губернатор.
Под удар ВСУ также попал город Пологи. В частности, по словам губернатора, в результате удара беспилотника поврежден автомобиль и здание непродовольственного магазина с последующим возгоранием.
"Также в Пологах под удар попало частное домовладение — пострадала женщина 1965 года рождения, она госпитализирована", - добавил Балицкий.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
