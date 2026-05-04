ВСУ ударили по жилым домам и комбинату в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска ударили по жилым домам и железорудному комбинату в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам Запорожской области. В Васильевском муниципальном округе атакам подверглись села Орлянское, Балки, Широкое — повреждены частные домовладения. А во время атаки по Днепрорудненскому железорудному комбинату было повреждено остекление здания", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, в Михайловском муниципальном округе при атаке поврежден фасад здания и остекление многоквартирного трехэтажного дома.
"Из жильцов никто не пострадал", - отметил губернатор.
Под удар ВСУ также попал город Пологи. В частности, по словам губернатора, в результате удара беспилотника поврежден автомобиль и здание непродовольственного магазина с последующим возгоранием.
"Также в Пологах под удар попало частное домовладение — пострадала женщина 1965 года рождения, она госпитализирована", - добавил Балицкий.