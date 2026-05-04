Специальная военная операция на Украине
 
06:21 04.05.2026
Боевики ВСУ сдаются в плен на славянском участке фронта

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На славянском участке фронта в ДНР мобилизованные украинские военнослужащие начали сдаваться в плен.
  • Украинские военнослужащие сдались, так как не были настроены воевать и не хотели умирать.
  • Ранее войска российской группировки «Южная» взяли под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное.
ЛУГАНСК, 4 май - РИА Новости. Мобилизованные украинские военнослужащие, отправленные в контратаку под Закотным на славянском участке фронта в ДНР, начали сдаваться в плен, рассказал РИА Новости боец 7-й бригады 3-й общевойсковой армии российской группировки войск "Южная" с позывным "Десант".
Ранее РИА Новости публиковало видео, на котором украинские военнослужащие сдаются в плен российскому БПЛА.
"Выводим пленных, вот недавно два человека взяли из 81-й бригады (ВСУ - ред.) - их отправили в контратаку, но они добровольно сдались, не настроены были воевать", - сказал "Десант".
Как пояснил РИА Новости один из взятых в плен украинских военнослужащих Евгений Кашенко, их послали отбить утраченные позиции у населенного пункта Закотное на славянском участке фронта.
"Нам поставили задачу вернуть утраченные позиции у Закотного… Мы решили сдаться, не хотели умирать", - сказал Кашенко.
В конце января начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что войска "Южной" взяли под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
