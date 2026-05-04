Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные на позициях в Запорожской области испытывают серьезные трудности из-за отсутствия воды и еды.

Один из украинских солдат жалуется своему командиру на тяжелые условия службы и умоляет о помощи.

Командир объясняет, что проблема с дронами мешает доставке посылок с едой на передовую.

ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Украинские военные просят сослуживцев убить их, потому что на позициях в Запорожской области у них нет воды и еды, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

На записи, оказавшейся в распоряжении РИА Новости, украинский военный жалуется своему командиру на тяжелые условия службы.

"Они (сослуживцы. — Прим. ред.) сами меня умоляют, сами умоляют их уже "обнулить" (убить. — Прим. ред.). <...> Они уже сдыхают с голоду и без воды, так же, как и мы. Мы чем можем, тем подкармливаем, нам самим не хватает", — говорит украинский солдат своему командиру с позывным Азот.