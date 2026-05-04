Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ предприняла срочные действия из-за хантавируса на лайнере - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 04.05.2026
ВОЗ предприняла срочные действия из-за хантавируса на лайнере

ВОЗ предпринимает срочные действия из-за случаев хантавируса на лайнере

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная организация здравоохранения предпринимает срочные действия в связи со случаями хантавируса на борту круизного судна.
  • Три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius.
ЖЕНЕВА, 4 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения предпринимает срочные действия в связи со случаями хантавируса на борту круизного судна, заявил глава европейского офиса организации Ханс Клюге.
"Мы действуем в срочном порядке, чтобы поддержать меры реагирования на инцидент с хантавирусом на борту круизного судна в Атлантике после трагической гибели людей. ВОЗ сотрудничает со странами для оказания медицинской помощи, эвакуации, проведения расследований и оценки рисков для общественного здравоохранения", - написал он в соцсети Х.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Роспотребнадзор обратился к Нидерландам из-за ситуации с хантавирусом
Вчера, 09:52
 
В миреАргентинаКабо-ВердеХанс КлюгеВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала