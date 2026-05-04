ВОЗ предприняла срочные действия из-за хантавируса на лайнере

ЖЕНЕВА, 4 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения предпринимает срочные действия в связи со случаями хантавируса на борту круизного судна, заявил глава европейского офиса организации Ханс Клюге.
"Мы действуем в срочном порядке, чтобы поддержать меры реагирования на инцидент с хантавирусом на борту круизного судна в Атлантике после трагической гибели людей. ВОЗ сотрудничает со странами для оказания медицинской помощи, эвакуации, проведения расследований и оценки рисков для общественного здравоохранения", - написал он в соцсети Х.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде.