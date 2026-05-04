ВОЗ не видит рисков для распространения хантавируса

ЖЕНЕВА, 4 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не видит рисков для распространения хантавируса и необходимости ограничивать поездки, заявил глава европейского офиса организации Ханс Клюге.
"Хантавирусные инфекции обычно связаны с воздействием окружающей среды (контакт с мочой или фекалиями инфицированных грызунов). Хотя в некоторых случаях заболевание протекает тяжело, оно нелегко передается от человека к человеку. Риск для населения в целом остается низким. Нет необходимости в панике или ограничениях на поездки", - написал он в Х.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде.