ОАЭ заявило о ракетной угрозе в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО ОАЭ реагируют на ракетную угрозу.
- Управление ЧС призвало граждан оставаться в безопасном месте и следить за официальными каналами для получения предупреждений и обновлений.
ДУБАЙ, 4 мая - РИА Новости. Силы ПВО ОАЭ реагируют на "ракетную угрозу", заявило Национальное управление по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями.
"Системы ПВО в настоящее время реагируют на ракетную угрозу. Пожалуйста, оставайтесь в безопасном месте и следите за официальными каналами для получения предупреждений и обновлений", - говорится в заявлении управления.