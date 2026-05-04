23:31 04.05.2026
ЕЭК проведет еще одно расследование по поводу труб с Украины

Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
  • Евразийская экономическая комиссия начала повторное антидемпинговое расследование по поводу бесшовных нержавеющих труб с Украины.
  • Расследование начато на основании заявления Трубной металлургической компании (ТМК), ООО "ТМК-Инокс", ООО "Киберсталь".
  • Антидемпинговая пошлина на трубы из Украины была введена в феврале 2016 года и продлена до 6 сентября 2026 года, но ее прекращение может привести к ущербу для отрасли экономики государств — членов ЕАЭС.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала повторное антидемпинговое расследование в отношении бесшовных нержавеющих труб из Украины, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила комиссия.
"Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято решение о начале повторного антидемпингового расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза", - говорится в уведомлении комиссии.
Уточняется, что решение принято на основании результатов рассмотрения заявления, поданного Трубной металлургической компанией (ТМК), ООО "ТМК-Инокс", ООО "Киберсталь" и поддержанного ООО "Казанский Трубопрокатный Завод". Согласно заявлению, на долю данных предприятий с 2023 по 2025 год приходилось 100% объема производства нержавеющих труб в ЕАЭС.
Антидемпинговая пошлина на нержавеющие трубы из Украины в размере от 4,32% до 18,96% от таможенной пошлины в зависимости от производителя была введена в феврале 2016 года. В 2021 году мера была продлена до 6 сентября 2026 года. В материалах отмечается, что в результате прекращения меры возможно возобновление причинения ущерба отрасли экономики государств - членов ЕАЭС.
Согласно заявлению компаний, на территории союза объем производства нержавеющих труб в 2023-2025 годах сократился на 11%, степень загрузки выпускающих мощностей снизилась на 28%, объем реализации на рынке ЕАЭС уменьшился на 10%, прибыль от продаж упала на 28%, а рентабельность продаж - на 44%.
Мировой рынок стальных труб в текущем году в натуральном выражении может сохраниться на уровне прошлого года - в размере 154,6 миллиона тонн, следует из отчетности ТМК.
