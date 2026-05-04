Эстония потребовала от Украины не допускать падения обломков БПЛА в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Эстонии Михал потребовал от Украины не допускать падения обломков БПЛА на территории страны.
- В марте украинский дрон врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ.
- Власти Эстонии заявили, что не давали разрешения Украине использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников на российские объекты.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер Эстонии Кристен Михал потребовал от Киева, чтобы обломки дронов ВСУ не падали на территории прибалтийской страны.
В марте полиция Эстонии сообщала, что украинский дрон сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ. В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА. При этом власти Эстонии заявили, что не давали разрешения Украине использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников на российские объекты.
"Наше требование или послание очень простые: обломки в результате боевых действий не должны проникать в наше воздушное пространство", - заявил Михал в интервью агентству Блумберг.