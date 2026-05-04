В нескольких областях Украины частично пропал свет

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Часть абонентов в Днепропетровской и Харьковской областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в понедельник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Есть новые обесточивания... в Днепропетровской и … Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Кроме того, нет света у абонентов в части подконтрольной ВСУ ДНР и Херсонской областей.
По информации компании, отсутствие электричества связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.