Рейтинг@Mail.ru
"Просто мстит": в ЕС рассказали, что ждет Зеленского после ударов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:47 04.05.2026 (обновлено: 10:59 04.05.2026)
"Просто мстит": в ЕС рассказали, что ждет Зеленского после ударов БПЛА ВСУ

Христофору: Трамп не простит Зеленскому удары украинских БПЛА по России

© REUTERS / IMAGO/Christian SpickerВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© REUTERS / IMAGO/Christian Spicker
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому ударов украинских БПЛА по территории России.
  • Христофору считает, что президент США явно не собирается закрывать глаза на действия Зеленского, поэтому вопрос мирного урегулирования "повис в воздухе".
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому ударов украинских БПЛА по территории России, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Стало известно, что посланники Трампа не спешат в Киев. Причины в том, что они якобы не видят смысла в этом. Хотя, как мне кажется, Трамп просто мстит Зеленскому за удары БПЛА по России, что влияет на рост цен на нефть", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
"Совсем поехавший": в Киеве набросились на улетевшего в Ереван Зеленского
04:43
По словам эксперта, президент США явно не собирается закрывать глаза на действия Зеленского, поэтому вопрос мирного урегулирования "повис в воздухе".
Первого мая украинское издание The Kyiv Independent сообщило со ссылкой на источники, что главные американские переговорщики по вопросам украинского урегулирования откладывают визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах. Как утверждает издание, такая неспешность со стороны США вызывает недовольство на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Зеленский превратился в миллионера с элитной недвижимостью, заявил Мирошник
Вчера, 21:08
Ранее газета The New York Times писала, что Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки Трампом условий России по урегулированию на Украине. Как считает издание, в последнее время глава киевского режима слишком много критикует Вашингтон, начиная от жалоб на неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС России — это именно принуждение к мирному решению.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Премьер Чехии Бабиш и Зеленский провели переговоры
Вчера, 21:36
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала