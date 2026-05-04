"Просто мстит": в ЕС рассказали, что ждет Зеленского после ударов БПЛА ВСУ

Ранее газета The New York Times писала, что Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки Трампом условий России по урегулированию на Украине. Как считает издание, в последнее время глава киевского режима слишком много критикует Вашингтон, начиная от жалоб на неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.