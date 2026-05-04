МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому ударов украинских БПЛА по территории России, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Стало известно, что посланники Трампа не спешат в Киев. Причины в том, что они якобы не видят смысла в этом. Хотя, как мне кажется, Трамп просто мстит Зеленскому за удары БПЛА по России, что влияет на рост цен на нефть", — сказал он.
По словам эксперта, президент США явно не собирается закрывать глаза на действия Зеленского, поэтому вопрос мирного урегулирования "повис в воздухе".
Первого мая украинское издание The Kyiv Independent сообщило со ссылкой на источники, что главные американские переговорщики по вопросам украинского урегулирования откладывают визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах. Как утверждает издание, такая неспешность со стороны США вызывает недовольство на Украине.
Ранее газета The New York Times писала, что Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки Трампом условий России по урегулированию на Украине. Как считает издание, в последнее время глава киевского режима слишком много критикует Вашингтон, начиная от жалоб на неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС России — это именно принуждение к мирному решению.