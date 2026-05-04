Иллюзий не остается. Зачем Запад поставил Киеву ультиматум

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Европа требует, чтобы Киев разобрался с коррупцией. Зеленского предупредили: пока политики и военные наживаются на взятках, путь в ЕС закрыт и дальнейшее финансирование под вопросом. Станет ли украинская власть бороться сама с собой — в материале РИА Новости.

Нереалистичная идея

В быстром вступлении в ЕС Киеву отказано. Этой позиции придерживаются как отдельные страны (Франция, Германия, Польша), так и сама Еврокомиссия. Причины раскрыл канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Канцлер Германии Фридрих Мерц

Во-первых, Украина не может претендовать на членство, находясь в состоянии конфликта. Так что ради места в европейском содружестве Зеленскому нужно пойти на мир. Причем Мерц не стал отрицать, что "часть украинской территории, вероятно, перестанет быть украинской".

Во-вторых, страна по-прежнему остается непомерно коррумпированной и критериям ЕС очевидно не соответствует. Иллюзий на скорое исправление никто не питает.

"У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028-го звучит нереалистично", — сказал Мерц.

Кроме того, от степени коррумпированности страны напрямую зависит будущее спонсирование Киева. В заявлении Совета Евросоюза подчеркнуто, что объявленное кредитование на 90 миллиардов евро требует от Украины соблюдения верховенства права и борьбы с коррупцией.

О несоответствии требованиям ЕС говорят и украинские политики. Нардеп Алексей Кучеренко заявил: европейские "правила игры" Украина принять не может, а реформы, которые проводили все предыдущие годы, провалились.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе

Создание антикоррупционных органов НАБУ и САП не стало панацеей, и сегодня их борьба с коррупцией больше походит на обычное противостояние спецслужб. Особенно когда СБУ принялась арестовывать их сотрудников, связанных со скандальным расследованием дела близкого к Зеленскому Тимура Миндича.

Все ближе к главному

На днях НАБУ задержало начальника следственного отдела СБУ Полтавской области и его подчиненного, требовавших от предпринимателя 110 тысяч долларов за прекращение уголовного преследования его компании.

Это не первый случай, когда антикоррупционные органы ловят коррумпированных сотрудников враждебного ведомства. Впрочем, управление спецслужбы в Полтаве, по данным украинских СМИ, особо отличается спецификой незаконного заработка. С 2025-го его возглавляет Константин Семенюк, который скупал дорогие активы по заниженной стоимости у фигурантов расследований.

© Фото : НАБУ Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики

Не исключено, что НАБУ упреждает СБУ в новых попытках сорвать дальнейшую раскрутку дела Миндича. Недавно в его квартире на улице Грушевского, где мог бывать Зеленский, снова провели обыск. Сотрудники изъяли пульты бытовой техники, предметы личной гигиены, одежду и обувь, что может говорить о подготовке биологической экспертизы. Самого партнера главы киевского режима, а также бывшего руководителя офиса Андрея Ермака вызвали на заседание в Высший антикоррупционный суд Украины. Ожидаемо не явились оба.

На этом фоне СМИ опубликовали очередную часть расшифровок прослушки, где Миндич обсуждает с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым компанию по производству дальнобойных ударных дронов Fire Point.

Одним из бенефициаров компании может быть сам Миндич. Fire Point получает крупнейшие контракты от Минобороны, но бизнесмен на записи жалуется Умерову, что предприятие недостаточно финансируют, и требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает из-за низкого качества. Министр обороны возражений не высказал.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Рустем Умеров

После этого Умерова вызвали на заседание следственной комиссии Рады, назначенное на 13 мая. Накануне с трибуны украинского парламента он заявлял нардепам, что ранее давал показания НАБУ как свидетель, и просил не политизировать дело.

Ширма Европы

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что ужесточение условий Европы в плане борьбы с коррупцией носит имитационный характер.

"Вопросы к коррумпированности украинских властей и предоставлению денег Украине имеются и у европейских столиц, и у гражданского общества, и у правоохранителей европейских стран. Я так понимаю, из-за этого было решено имитировать антикоррупционную активность. Так пытаются ввести в заблуждение тех, кто задает вопросы. Не знаю, устроит ли это их. Если да, значит, деньги будут украдены. Мне кажется, этот кредит явно последний. Его разворуют, но попытаются прикрыть все антикоррупционными действиями", — поясняет эксперт.

© AP Photo / Omar Havana Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе

При этом руководство ЕС прекрасно знает про коррумпированность Киева, уверен политолог Александр Дудчак.

"Все ходы записаны и все чеки на руках. Деньги уходили под их контролем. Разговоры о коррупции европейцы ведут всегда. Обычно это позволяет держать на дистанции власти различных лимитрофов — зависимых стран или подконтрольной территории. Так они дрессируют желающих вступить в Евросоюз. Украина — заповедник коррупции. Может быть, признание фактов станет поводом для каких-то перестановок в структуре власти, но не более того", — говорит эксперт.