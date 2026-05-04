КДК отдельно рассмотрит обстоятельства неявки "Уфы" на матч Первой лиги

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) проведет отдельное заседание для рассмотрения обстоятельств несостоявшегося матча 32-го тура Первой лиги между "Уфой" и "СКА-Хабаровском".
Встреча была запланирована на воскресенье и должна была начаться в 10:00 мск. Встреча не состоялась из-за невозможности "Уфы" вылететь на матч в связи с закрытием воздушного пространства Башкирии и введения режима "ковер".
"Заседание КДК по несостоявшемуся матчу "СКА-Хабаровск" - "Уфа" пройдет во вторник. Заседание по матчам РПЛ и остальным основным вопросам пройдет в четверг", - сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.
