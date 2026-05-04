Больница в Уфе разбирается в ситуации с охранницей, нагрубившей посетителю

УФА, 4 мая - РИА Новости. Руководство уфимской больницы разбирается в ситуации с женщиной-охранником, которая грубо выгоняла посетителя из медучреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.

"В целях урегулирования сложившейся ситуации руководством больницы было направлено письмо руководству организации. После получения ответа и письменных пояснений от охранной организации со стороны больницы будет рассмотрен вопрос о проведении претензионной работы с этой компанией", - сказали в пресс-службе.