Российские туристы стали меньше употреблять алкоголь на курортах Турции

АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Употребление алкоголя заметно сократилось среди российских туристов на курортах Антальи в текущем году, сообщил РИА Новости владелец одного из отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.

"В этом сезоне мы видим, что российские туристы стали значительно меньше употреблять алкоголь по сравнению с предыдущими годами", - заявил собеседник агентства.

Бильгинер отметил, что изменение поведения связано с ростом цен на отдых и общими экономическими условиями, которые заставляют туристов более рационально подходить к расходам в пакетах, где нет пункта "все включено". По его словам, гости чаще выбирают более сдержанный формат отдыха и внимательнее относятся к дополнительным затратам внутри отелей.

Он также указал, что меняется структура туристического потока: увеличивается доля семейных туристов и путешественников, ориентированных на спокойный отдых, что напрямую влияет на снижение потребления алкоголя. В частности, такие гости чаще выбирают экскурсии, спа-услуги и активный досуг вместо формата с акцентом на напитки.

Отдельным фактором, по его оценке, стало усиление опасений по поводу качества алкоголя на фоне сообщений об инцидентах с поддельной продукцией. Бильгинер отметил, что часть туристов предпочитает ограничивать потребление или выбирать только проверенные напитки, что также отражается на общей статистике.