Российские туристы стали меньше употреблять алкоголь на курортах Турции - РИА Новости, 04.05.2026
Российские туристы стали меньше употреблять алкоголь на курортах Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление алкоголя заметно сократилось среди российских туристов на курортах Антальи в текущем году.
  • Изменение поведения туристов связано с ростом цен на отдых и общими экономическими условиями, которые заставляют более рационально подходить к расходам.
  • Меняется структура туристического потока: увеличивается доля семейных туристов и путешественников, ориентированных на спокойный отдых, что влияет на снижение потребления алкоголя.
АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Употребление алкоголя заметно сократилось среди российских туристов на курортах Антальи в текущем году, сообщил РИА Новости владелец одного из отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.
"В этом сезоне мы видим, что российские туристы стали значительно меньше употреблять алкоголь по сравнению с предыдущими годами", - заявил собеседник агентства.
Бильгинер отметил, что изменение поведения связано с ростом цен на отдых и общими экономическими условиями, которые заставляют туристов более рационально подходить к расходам в пакетах, где нет пункта "все включено". По его словам, гости чаще выбирают более сдержанный формат отдыха и внимательнее относятся к дополнительным затратам внутри отелей.
Он также указал, что меняется структура туристического потока: увеличивается доля семейных туристов и путешественников, ориентированных на спокойный отдых, что напрямую влияет на снижение потребления алкоголя. В частности, такие гости чаще выбирают экскурсии, спа-услуги и активный досуг вместо формата с акцентом на напитки.
Отдельным фактором, по его оценке, стало усиление опасений по поводу качества алкоголя на фоне сообщений об инцидентах с поддельной продукцией. Бильгинер отметил, что часть туристов предпочитает ограничивать потребление или выбирать только проверенные напитки, что также отражается на общей статистике.
Кроме того, он подчеркнул, что меняются и поведенческие установки туристов: растет интерес к здоровому образу жизни, что ведет к более умеренному потреблению и влияет на спрос в гостиничном секторе.
