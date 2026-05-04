В Иркутской области при камнепаде погиб турист

Краткий пересказ от РИА ИИ В Иркутской области погиб турист, он попал под камнепад на Большой Байкальской тропе.

Спасатели эвакуировали тело погибшего туриста в поселок Никола.

ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Спасатели эвакуировали тело туриста, который погиб, попав под камнепад на Большой Байкальской тропе, сообщило ГУМЧС России по Иркутской области.

Иркутянин 1983 года рождения, путешествующий на велосипеде в составе незарегистрированной туристической группы по Большой Байкальской тропе, попал под камнепад. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия специалистов экстренных служб.