В Туапсе собрали 17 тысяч кубометров мазутных загрязнений

КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Семнадцать тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси собрано в Туапсе при ликвидации последствий ЧС на нефтекомплексе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"В Туапсе собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Из этого объема более 1,8 тысячи кубометров – за последние сутки", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Общая группировка участвующих в работе специалистов, уточнили в оперштабе, составляет около 730 человек, это в том числе работники МЧС России , "Кубань-СПАС", сотрудники администраций и предприятий муниципалитетов. В работе также задействовано 65 единиц техники.

В самом Туапсе, в том числе с участием волонтеров, убирают общественные пространства – вывозят мусор с территории улиц, дворов, парков, спортплощадок, отмечается в сообщении.

В апреле оперштаб региона сообщал, что в реку Туапсе попали нефтепродукты из-за пожаров на нефтекомплексе в морском порту. Возгорания возникали из-за атаки украинских БПЛА. Разлив нефтепродуктов локализовали, позже из-за сильных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся и нефтепродукты перелились за боновые заграждения, попав в море.